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Дания усиливает карантин из-за "Омикрона"

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Дания, Пятница 10 декабря 2021 11:37
Дания усиливает карантин из-за "Омикрона" Фото: Дания усиливает карантин из-за "Омикрона" (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Правительство Дании вечером 9 декабря анонсировало усиление карантинных ограничений из-за эпидемии коронавируса и нового штамма "Омикрон". Школы закроют, бары и рестораны будут работать до полуночи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DR.

Датское правительство заявило, что страна занимает лидирующие позиции в Европе по показателям вакцинации от коронавируса, однако прививка хоть и защищает от тяжелого течения болезни, но не гарантирует защиту от заражения. В частности, в Дании уже зафиксировали несколько сотен случаев заражения штаммом "Омикрон".

"Это может означать больше заражений, больше больных и потенциально больше госпитализаций. Есть значительный риск, что этот новый вариант приведет к критической перегрузке медицинской системы, поэтому нужны дополнительные меры", - отметила премьер-министр Метте Фредериксен.

С пятницы 10 декабря запрещается работа клубов и танцевальных площадок, а также проведение концертов и подобных массовых заведений с более чем 50 зрителями. Рестораны и бары будут вынуждены работать до полуночи, продажа алкоголя после этого времени также запрещается. Находится в заведении можно будет только в маске.

Кроме того, 15 декабря начальные школы закрываются, учащиеся будут до рождественских каникул обучаться онлайн. Премьер извинилась за это решение, сказав, что понимает масштабы неудобства для семей, однако сейчас количество случаев инфицирования среди детей и молодежи возросло. Школьники должны вернуться в классы 5 января.

Правительство также призывало руководителей компаний по возможности перевести работников на дистанционную работу и отказаться от рождественских корпоративов.

Ограничения будут действовать до 6 января.

Напомним, ранее правительство Норвегии приняло ряд ограничений на период рождественских и новогодних праздников, чтобы уменьшить социальные контакты и предотвратить распространение коронавируса. Новые ограничения вступят в силу в четверг, 9 декабря.

Отметим, правительство Румынии с 8 декабря ослабило COVID-ограничения на период новогодних и рождественских праздников. При этом в стране хотят усилить правила въезда из-за штамма коронавируса "Омикрон".

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