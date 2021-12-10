Данія посилює карантин через "Омікрон"

Уряд Данії ввечері 9 грудня анонсував посилення карантинних обмежень через епідемію коронавірусу і нового штаму "Омікрон". Школи закриють, бари і ресторани працюватимуть до півночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DR .

Данський уряд заявив, що країна займає лідируючі позиції в Європі за показниками вакцинації від коронавірусу, проте щеплення хоч і захищає від важкого перебігу хвороби, але не гарантує захист від зараження. Зокрема, в Данії вже зафіксували кілька сотень випадків зараження штамом "Омікрон".

"Це може означати більше заражень, більше хворих і потенційно більше госпіталізацій. Є значний ризик, що цей новий варіант призведе до критичного перевантаження медичної системи, тому потрібні додаткові заходи", - зазначила прем'єр-міністр Метте Фредеріксен.

З п'ятниці 10 грудня забороняється робота клубів і танцювальних майданчиків, а також проведення концертів і подібних масових закладів з більш ніж 50 глядачами. Ресторани і бари будуть змушені працювати до півночі, продаж алкоголю після цього часу також забороняється. Знаходиться в закладі можна буде тільки в масці.

Крім того, 15 грудня початкові школи закриваються, учні будуть до різдвяних канікул навчатися онлайн. Прем'єр вибачилася за це рішення, сказавши, що розуміє масштаби незручності для сімей, проте зараз кількість випадків інфікування серед дітей та молоді зросла. Школярі повинні повернутися в класи 5 січня.

Уряд також закликав керівників компаній по можливості перевести працівників на дистанційну роботу і відмовитися від різдвяних корпоративів.

Обмеження діятимуть до 6 січня.