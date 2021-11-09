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Дания вернет ограничения против COVID-19 из-за роста случаев заражения, - премьер

Автор: Анна Полисученко

Правительство Дании готово в ближайшее время вернуть коронавирусные ограничения, полностью снятые в сентябре. Причиной является резкий рост заболеваемости COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу премьер-министра страны Метте Фредериксен.

В последние недели количество случаев заражения начало стремительно расти. За последнюю неделю среднесуточный показатель количества новых заражений достиг 2 111, а количество госпитализаций вернулось к уровню начала года. За все время пандемии в Дании выявлено более 400 000 случаев заболевания, умерло более 2 700 пациентов с COVID-19.

В конце сентября суточное количество новых случаев заражения COVID-19 в стране опустилось ниже 300, а количество госпитализаций составляло менее 100 в день. Учитывая высокий уровень вакцинации (более 75%), власти решили снять все ограничения, в том числе обязательное ношение масок в общественных местах.

Теперь власти планируют вернуть обязательное ношение масок в общественных местах, а также систему пропуска по "ковидным паспортам".

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Дания