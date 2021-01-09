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Дания вводит паспорта вакцинации от коронавируса

Автор: Инна Собора

В Дании готовятся ввести паспорта вакцинации на фоне борьбы с коронавирусом. Министерство здравоохранения выпустит "паспорт вакцины против Covid-19" в начале этого года.

Об этом пишет The Local.

Ожидается, что паспорта вакцинации будут необходимы для тех, кто путешествует за границу.

"Мы ожидаем, что от других стран может потребоваться предоставить документальное подтверджение вакцинации (Covid-19) при въезде. Можно использовать датский паспорт вакцины", - заявили в министерстве.

Еще одна сфера, которая может выиграть от этой концепции, - это фестивали и другие мероприятия с посещаемостью в несколько тысяч человек. Паспорта вакцинации могут требовать, чтобы предотвратить вспышки болезни из-за проведения мероприятия.

Ранее сообщалось, что правительство Дании из-за ухудшения ситуации с коронавирусом решило ограничить въезд из всех стран мира.

Напомним, до этого Дания запрещала въезд в страну из Южной Африки, где распространяется новый штамм коронавируса.

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