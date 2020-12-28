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Данные о вакцине Pfizer против нового штамма COVID-19 появятся через 1-2 недели

Новина українською → Берлин, Понедельник 28 декабря 2020 13:27
Данные о вакцине Pfizer против нового штамма COVID-19 появятся через 1-2 недели Фото: врач (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Данные о вакцине BioNTech-Pfizer против нового штамма COVID-19 появятся через 1-2 недели. Компания продолжает исследования.

Об этом заявил глава постоянной комиссии по вакцинации, разрабатывающей рекомендации по вакцинации населения в Германии, Томас Мертенс, передает телеканал ZDF.

"Согласно имеющимся на данный момент данным, кажется, что вакцина все же должна работать. Мы думаем и надеемся, что примерно через неделю или две мы получим результаты, чтобы вы могли убедиться, как это работает", - сказал он.

Напомним, в Британии появился новый штамм коронавируса. Более 40 стран запретили или ограничили поездки в Британию из-за него.

Подробнее о нем читайте в материале РБК-Украина "Остров в изоляции. Как мир реагирует на "британский" коронавирус и что о нем известно".

Отметим, на территории Великобритании выявили еще более заразный штамм COVID-19, чем тот, из-за которого введены жесткие ограничения, а также приостановлено транспортное сообщение с другими странами. Новый штамм нашли у двух приезжих из ЮАР.

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