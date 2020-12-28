Дані про вакцину Pfizer проти нового штаму COVID-19 з'являться через 1-2 тижні

Дані про вакцину BioNTech-Pfizer проти нового штаму COVID-19 з'являться через 1-2 тижні. Компанія продовжує дослідження.

Про це заявив голова постійної комісії з вакцинації, яка розробляє рекомендації по вакцинації населення у Німеччині, Томас Мертенс, передає телеканал ZDF.

"Згідно з наявними на даний момент даними, здається, що вакцина все ж повинна працювати. Ми думаємо і сподіваємося, що приблизно через тиждень або два ми отримаємо результати, щоб ви могли переконатися, як це працює", - сказав він.

Нагадаємо, у Британії з'явився новий штам коронавірусу. Понад 40 країн заборонили або обмежили поїздки до Британії через нього.

Детальніше про нього читайте в матеріалі РБК-Україна "Острів в ізоляції. Як світ реагує на "британський" коронавірус і що про нього відомо".

Зазначимо, на території Великобританії виявили ще більш заразний штам COVID-19, ніж той, через якого введені жорсткі обмеження, а також припинено транспортне сполучення з іншими країнами. Новий штам знайшли у двох приїжджих з ПАР.