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Надо ли декларировать "ковидную тысячу": ответ НАПК

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Киев, Пятница 31 декабря 2021 15:12
Надо ли декларировать "ковидную тысячу": ответ НАПК Фото: стало известно, надо ли декларировать "ковидную тысячу" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) ответили, нужно ли декларировать "ковидную тысячу", которую выплачивают украинцам за прохождение полного курса вакцинации от COVID. По информации ведомства, этого делать не надо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

В НАЗК объясняют, что социальные выплаты считаются доходом и отражаются в декларации только в случае их монетизации.

Однако, поскольку средства, полученные в рамках Программы "еПоддержка", будут предоставляться исключительно в безналичной форме, будут зачисляться на специальный счет, не будут подлежать налогообложению, а в случае неиспользования (использования не в полном объеме) в течение определенного срока будут возвращаться к госбюджету - они не является доходом для целей декларирования.

Напомним, в Украине сегодня еще один банк присоединился к программе выплат 1 тысячи гривен "еПоддержка"" за вакцинацию от коронавируса.

Добавим, выплата тысячи гривен вакцинированным в рамках программы "еПоддержка" продолжится в следующем году. Деньги уже получили более 5,8 млн украинцев.

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