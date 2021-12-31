Надо ли декларировать "ковидную тысячу": ответ НАПК

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) ответили, нужно ли декларировать "ковидную тысячу", которую выплачивают украинцам за прохождение полного курса вакцинации от COVID. По информации ведомства, этого делать не надо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

В НАЗК объясняют, что социальные выплаты считаются доходом и отражаются в декларации только в случае их монетизации.

Однако, поскольку средства, полученные в рамках Программы "еПоддержка", будут предоставляться исключительно в безналичной форме, будут зачисляться на специальный счет, не будут подлежать налогообложению, а в случае неиспользования (использования не в полном объеме) в течение определенного срока будут возвращаться к госбюджету - они не является доходом для целей декларирования.

