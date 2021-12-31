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Уже восемь: еще один банк начал выплачивать "ковидную тысячу"

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Пятница 31 декабря 2021 14:57
Уже восемь: еще один банк начал выплачивать "ковидную тысячу" Фото: к программе выплат присоединился Іzibank (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Украинский Іzibank присоединился к программе выплат 1 тысячи гривен "єПідтримка" за вакцинацию от коронавируса. Это уже восьмой банк, который начал начислять средства за прививку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дия".

"С сегодняшнего дня (31 декабря, - ред.) можно оформить специальную карту программы в Райффайзен Банке и Izibank. Поэтому, если вы еще без "єПідтримки", скорее оформляйте специальную карточку и начинайте год с помощью от государства", - говорится в сообщении.

В программе участвуют следующие банки:

  • А-Банк,
  • Альфа-банк,
  • Izibank,
  • Monobank,
  • Ощадбанк,
  • ПриватБанк,
  • Райффайзен Банк,
  • Укргазбанк.

Напомним, государственные банки планируют возобновить выплаты "ковидной тысячи" после новогодних праздников.

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