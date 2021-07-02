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Что делать, если не зовут на вторую прививку от COVID: ответ Минздрава

Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство здравоохранения Украины рассказал, что делать, если привитых первой дозой COVID-вакцины не зовут на повторную прививку. В Минздраве объяснили, с чем связаны такие проблемы с вызовом на вторую дозу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Минздрава.

Как пояснили в Минздраве, информация о записи на прививку от коронавируса сохраняется на уровне центральной базы данных электронной системы Е-Здоровье и с разрешения пациента доступна соответствующим медработникам.

"Поэтому если есть запись о первой прививке, вас должны записать на вторую через соответствующий промежуток времени", - отмечают в министерстве.

Однако, если информация о получении первой дозы вакцины не попала в электронную систему, то пациент имеет несколько вариантов действий.

Если привитый имеет бумажную справку о первой дозе, то он должен обратиться к семейному врачу или же в заведение, где его вакцинировали, чтобы ответственное лицо внесло информацию в систему. Если справки нет, то нужно позвонить в контакт-центр системы Е-Здоровье или контакт-центр Минздрава.

В случае, если данные о привитом были внесены в систему с ошибкой, то можно попросить медработника внести коррективы во время получения второй дозы. Также можно обратиться к семейному врачу, чтобы тот исправил ошибку в системе.

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ВакцинацияМинистерство здравоохранения УкраиныКоронавирус