"Дельта" добрался до Украины. Коронавирус с необычными симптомами: что важно знать

Подтверждение двух случаев штамма "Дельта" в Украине пришло из лондонской лаборатории, где проводили анализ образцов вируса. Подозрения на этот вариант появились из-за того, что симптомы у зараженных отличались от тех, которые встречались ранее у больных COVID-19 в Украине

По его словам, двое инфицированных въехали в Украину из России и уже по прибытию обнаружили заражение. Они были госпитализированы, после чего у них взяли образцы на анализ, уточнил собеседник.

"У них заподозрили этот штамм, поскольку немного отличаются симптомы от других штаммов. Тошнота, насморк, першение в горле и температура появляется не с первого дня, но она очень высокая. Сейчас эти люди находятся в одной из киевских больниц. Хуже всего, что при этом штамме молодые люди, подростки болеют чаще, чем при других вариантах вируса", - отметил источник.