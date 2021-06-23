Штамм коронавируса "Дельта" уже в Украине, - секретарь СНБО
В Украине зафиксировали случаи штамма коронавируса под названием "Дельта". Этим штаммом коронавируса инфицировались 2 человека.
Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "ТСН".
Как сообщает "ТСН", секретарь СНБО рассказал о двух инфицированных новым штаммом коронавируса - это 66-летняя женщина и 16-летний ребенок. Они недавно вернулись из России, а симптомы болезни появились уже в Украине, где им и сделали тест на коронавирус.
"У нас есть четыре лаборатории, которые могут обнаруживать новый штамм, две частные и две государственные, у нас нет именно тестов, которые обнаруживают индийский штамм, мы обратились к ВОЗ", - сказал Данилов.
Сейчас инфицированные находятся в Александровской больнице Киева. Их состояние стабильное.
Напомним, до этого в Центре общественного здоровья говорили, что по состоянию на 22 июня в Украине не было подтверждено случаев штамма "Дельта".
В то же время глава комитета ВР по вопросам здоровья нации говорил, что Украина не может самостоятельно определять "Дельта" штамм коронавируса.