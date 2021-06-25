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"Дельта" - самый заразный штамм и быстро распространяется среди непривитых, - ВОЗ

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Женева, Пятница 25 июня 2021 19:31
"Дельта" - самый заразный штамм и быстро распространяется среди непривитых, - ВОЗ Фото: глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

"Дельта" штамм коронавируса является самым заразным из выявленных вариантов коронавируса. Он быстро распространяется среди невакцинированных людей.

Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.

"Дельта [вариант] является наиболее трансмиссивным из выявленных на сегодняшний день вариантов COVID-19, выявлен по меньшей мере в 85 странах и быстро распространяется среди невакцинированных групп населения" - заявил он.

Напомним, сейчас известно о целом ряде штаммов коронавируса. Наиболее известные из них - британский, южноафриканский и индийский, получивший название "Дельта".

Отметим, что случаи заражения штаммом "Дельта" уже зафиксировали в Украине.

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