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"Дельта" - найбільш заразний штам і швидко поширюється серед нещеплених, - ВООЗ

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Женева, П'ятниця 25 червня 2021 19:31
"Дельта" - найбільш заразний штам і швидко поширюється серед нещеплених, - ВООЗ Фото: глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреисус (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

"Дельта" штам коронавірусу є найбільш заразним з виявлених варіантів коронавірусу. Він швидко поширюється серед невакцинованих людей.

Про це заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус.

"Дельта [варіант] є найбільш трансмісивним з виявлених на сьогодні варіантів COVID-19, виявлений щонайменше в 85 країнах і швидко поширюється серед невакцинованих груп населення" - заявив він.

Нагадаємо, зараз відомо про цілу низку штамів коронавірусу. Найбільш відомі з них-Британський, Південноафриканський і індійський, що отримав назву "Дельта".

Відзначимо, що випадки зараження штамом "Дельта" вже зафіксували в Україні.

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