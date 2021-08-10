"Дельта"-штамм коронавируса обнаружили в Черниговской области
Фото: в Черниговской области подтвердили штамм "Дельта" (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Черниговской области обнаружили штамм коронавируса "Дельта". Уже подтверждены 10 случаев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской ОГА Вячеслава Чауса.
"Есть подтвержденная информация от референс-лаборатории города Киева относительно выявленных 10 случаев заражения штаммом возбудителя COVID-19 "Дельта" в Черниговской области", - сообщил глава области.
По его словам, план действий обсужден и отработан во время областной комиссии ТЭБ и ЧС.
"Сейчас ситуация под контролем. Однако, это очередное напоминание о том, что расслабляться рано", - отметил Чаус.