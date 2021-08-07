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"Дельта"-штамм коронавируса зафиксировали в Полтавской области

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Суббота 07 августа 2021 16:13
"Дельта"-штамм коронавируса зафиксировали в Полтавской области Фото: в Полтавской области подтвердили штамм "Дельта" (Getty Images)
Автор: Инна Собора

В Полтавской области обнаружили заражение штаммом коронавируса "Дельта". Однако женщина, заразившаяся болезнью, уже выздоровела.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал пресс-секретарь Полтавской ОГА Максим Ковалев.

На вопрос, есть ли в области случаи инфицирования штаммом "Дельта", он ответил утвердительно.

"Да, один случай. В городе Градижск Кременчугского района. Женщина уже выздоровела", - сказал Ковалев.

В то же время, по его словам, в ОГА пока нет информации о новых подозрений на заражение штаммом "Дельта" на территории области.

Сегодня также стало известно, что штамм коронавируса"Дельта" обнаружили в Винницкой области.

Ранее в Минздраве назвали регионы, в которых быстрее всего распространяется"Дельта"-штамм коронавируса.

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