"Дельта"-штамм коронавируса зафиксировали в Полтавской области

В Полтавской области обнаружили заражение штаммом коронавируса "Дельта". Однако женщина, заразившаяся болезнью, уже выздоровела.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал пресс-секретарь Полтавской ОГА Максим Ковалев.

На вопрос, есть ли в области случаи инфицирования штаммом "Дельта", он ответил утвердительно.

"Да, один случай. В городе Градижск Кременчугского района. Женщина уже выздоровела", - сказал Ковалев.

В то же время, по его словам, в ОГА пока нет информации о новых подозрений на заражение штаммом "Дельта" на территории области.