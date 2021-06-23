"Дельта"-штамм коронавируса уже в Словакии. Он попал туда из России

В Словакии зафиксирован первый случай "дельта"-штамма коронавируса. Его обнаружили у гражданина, прибывшего из России

По его словам, инфицированный не был госпитализирован в больницу. Сейчас он находится дома на самоизоляции.

"Дельта"-штам коронавируса обнаружен у гражданина, прибывшего в Словакию из России. В настоящее время он находится на самоизоляции. Предполагается, что этот человек мог заразиться во время посещения футбольного матча в Санкт-Петербурге. Это первый случай выявления данного штамма в Словакии",- сказал Ян Микас.

Как отмечает Минздрав Словакии, за минувшие сутки в стране было выявлено 35 случаев коронавируса. В целом за время пандемии в стране умерли 12,5 тысячи человек.

Первую дозу прививки от COVID-19 в Словакии получили 1,9 млн человек, а вторую - 1,4 млн.