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"Дельта"-штамм коронавируса зафиксировали в 174 странах мира, - ВОЗ

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Женева, Среда 08 сентября 2021 10:24
"Дельта"-штамм коронавируса зафиксировали в 174 странах мира, - ВОЗ Фото: "Дельта" зафиксировали уже в 174 странах мира (Getty Images)
Автор: Тиберий Юрик

Штамм коронавируса "Дельта" зафиксировали по меньшей мере в 174 странах мира. Впервые он был обнаружен в Индии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прес-службу ВОЗ.

Отмечается, что штамм коронавируса "Альфа" (известный как "британский") зафиксировали в 194 странах и территориях, "Бета" (из Южной Африки) - в 141 стране и территории, вариант "Гамма" (из Бразилии) - в 92.

В ВОЗ сообщили, что что за последнюю неделю (30 августа - 5 сентября) в мире зарегистрированы 4 471 946 случаев заболевания COVID-19.

На прошлой неделе регионы Африки, Юго-Восточной Азии и Восточного Средиземноморья сообщили об уменьшении количества новых случаев, а регионы Европы и западной части Тихого океана о подобной тенденции.

В регионах Северной и Южной Америки на 19% выросло количество новых случаев заболевания на коронавирус.

Напомним, что в ВОЗ заявили, что заболеваемость коронавирусом в мире вышла на плато.

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