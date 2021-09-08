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"Дельта"-штам коронавірусу зафіксували в 174 країнах світу, - ВООЗ

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Женева, Середа 08 вересня 2021 10:24
"Дельта"-штам коронавірусу зафіксували в 174 країнах світу, - ВООЗ Фото: "Дельта" зафіксували вже в 174 країнах світу (Getty Images)
Автор: Тіберій Юрик

Штам коронавірусу "Дельта" зафіксували щонайменше в 174 країнах світу. Вперше він був виявлений в Індії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу ВООЗ.

Зазначається, що штам коронавірусу "Альфа" (відомий як "британський") зафіксували в 194 країнах і територіях, "Бета" (з Південної Африки) - в 141 країні і території, варіант "Гамма" (з Бразилії) - о 92.

У ВООЗ повідомили, що за останній тиждень (30 серпня - 5 вересня) у світі зареєстровано 4 471 946 випадків захворювання на COVID-19.

Минулого тижня регіони Африки, Південно-Східної Азії та Східного Середземномор'я повідомили про зменшення кількості нових випадків, а регіони Європи та західної частини Тихого океану про подібну тенденцію.

У регіонах Північної і Південної Америки на 19% зросла кількість нових випадків захворювання на коронавірус.

Нагадаємо, що у ВООЗ заявили, що захворюваність коронавірусом у світі вийшла на плато.

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