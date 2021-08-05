ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Минздраве назвали регионы, в которых быстрее всего распространяется "Дельта"-штамм коронавируса

Новина українською →
Четверг 05 августа 2021 14:05
В Минздраве назвали регионы, в которых быстрее всего распространяется "Дельта"-штамм коронавируса Фото: главный санврач Игорь Кузин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Украине распространяется штамм коронавируса "Дельта". Однако в некоторых регионах распространение происходит быстрее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью, которое главный государственный санитарный врач Игорь Кузин дал "Украинскому радио".

По его словам, самое быстрое распространение происходит в Волынской, Одесской, Тернопольской области, а также в Черновцах и Киева.

"Сейчас эти места дают наибольший процент положительных случаев этого штамма", - сказал Кузин.

Санврач отметил, что штамм действительно распространяется быстрее, чем обычный вирус.

"Также он чаще приводит к госпитализации. Но есть и положительные моменты: вакцинация защищает от "Дельты". Есть единичные сообщения о снижении эффективности вакцины, но это снижение не есть существенное", - утверждает Кузин.

Ранее сообщалось, что в Украине зафиксировали уже почти 150 случаев "Дельта"-штамма коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины пандемия Коронавирус Коронавирус "Дельта"
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе