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"Дельта"-штамм в Украине: выявлено уже 17 случаев

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Киев, Среда 28 июля 2021 18:34
"Дельта"-штамм в Украине: выявлено уже 17 случаев Фото: главный санитарный врач Игорь Кузин (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

По состоянию на 28 июля в Украине выявлено 17 случаев заражения "Дельта"-штаммом коронавируса. В основном в Киеве, Закарпатской и Львовской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главного санитарного врача Игоря Кузина.

"По поводу Украины, по состоянию на сегодня у нас выявлено 17 случаев "Дельта"-штамма… Большая часть подтверждена методом ПЦР-диагностики, а не секвенированием", - отметил он.

По его словам, случаи были подтверждены в Киеве, Закарпатской и Львовской областях. Он также подтвердил смерть одного из пациентов с вариантом "Дельта", у него были сопутствующие заболевания.

Кузин добавил, что большая часть из этих 17 человек посещала Россию и другие страны, где фиксируется широкое распространение "Дельты".

Напомним, ранее сообщалось, что Украина из-за "Дельты" ужесточает правила въезда. РБК-Украина подробно расписало, в чем они заключаются.

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