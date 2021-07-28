"Дельта"-штам в Україні: виявлено вже 17 випадків

Станом на 28 липня в Україні виявлено 17 випадків зараження "Дельта"-штамом коронавірусу. В основному в Києві, Закарпатській та Львівській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна.

"З приводу України, станом на сьогодні у нас виявлено 17 випадків "Дельта"-штаму... Більша частина підтверджена методом ПЛР-діагностики, а не секвенуванням", - зазначив він.

За його словами, випадки були підтверджені в Києві, Закарпатській та Львівській областях. Він також підтвердив смерть одного з пацієнтів з варіантом "Дельта", у нього були супутні захворювання.

Кузін додав, що більша частина з цих 17 осіб відвідувала Росію та інші країни, де фіксується широке поширення "Дельти".