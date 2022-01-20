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Десятки производителей сделают дешевую версию таблетки Merck от COVID для бедных стран

Автор: Иванна Шовкун

Десятки фирм будут изготовлять более дешевую версию таблеток Merck от COVID. Их планируют поставлять в бедные страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Агентство, поддерживаемое ООН, заключило сделку с почти 30 производителями лекарственных средств на производство недорогих версий таблеток "Молнупиравир" от COVID-19 компании Merck & Co (MRK.N). Их будут поставлять для более бедных стран, расширяя доступ к лекарствам в борьбе с пандемией.

Сделка с Merck расширит производство за счет увеличения числа компаний, которые будут производить лекарство. Новое соглашение позволяет 27 производителям из Индии, Китая и других стран Африки, Азии и Ближнего Востока производить ингредиенты и готовое лекарство.

Согласно результатам клинических испытаний, противовирусная таблетка, которая в декабре получила экстренное одобрение в США, снижает количество госпитализаций и смертей среди пациентов из группы высокого риска примерно на 30%.

Напомним, таблетки "Молнупиравир" от коронавируса могут защищать от штамма "Омикрон" и других вариантов COVID-19. Так заявили в компании производителя.

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