В детдоме Луцка произошла вспышка COVID: госпитализировали 17 детей

В Волынском областном специализированном доме ребенка произошла вспышка коронавируса. Заболели половина воспитанников и несколько работников.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание ВолиньPost .

В результате вспышки заболели 17 из 34 воспитанников детдома, а также несколько его работников.

"Болезнь распространилась от работников. Протестировали методом ПЦР всех детей, хотя они и не имели клинических проявлений заболевания", - заявил исполняющий обязанности руководителя детдома Виктор Максимюк.

Отмечается, что 17 детей были госпитализированы, чтобы изолировать их от здоровых. Двое из них имеют слегка повышенную температуру.

"Сейчас у нас продолжается активная работа по вакцинации персонала. По состоянию на сегодня первой дозой вакцинированы примерно 70% персонала", - добавил Максимюк.