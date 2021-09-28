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В детдоме Луцка произошла вспышка COVID: госпитализировали 17 детей

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Луцк, Вторник 28 сентября 2021 15:42
В детдоме Луцка произошла вспышка COVID: госпитализировали 17 детей Фото: в детдоме Луцка произошла вспышка COVID (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Волынском областном специализированном доме ребенка произошла вспышка коронавируса. Заболели половина воспитанников и несколько работников.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание ВолиньPost.

В результате вспышки заболели 17 из 34 воспитанников детдома, а также несколько его работников.

"Болезнь распространилась от работников. Протестировали методом ПЦР всех детей, хотя они и не имели клинических проявлений заболевания", - заявил исполняющий обязанности руководителя детдома Виктор Максимюк.

Отмечается, что 17 детей были госпитализированы, чтобы изолировать их от здоровых. Двое из них имеют слегка повышенную температуру.

"Сейчас у нас продолжается активная работа по вакцинации персонала. По состоянию на сегодня первой дозой вакцинированы примерно 70% персонала", - добавил Максимюк.

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