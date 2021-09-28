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У дитбудинку Луцька стався спалах COVID: госпіталізували 17 дітей

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Луцьк, Вівторок 28 вересня 2021 15:42
У дитбудинку Луцька стався спалах COVID: госпіталізували 17 дітей Фото: у дитбудинку Луцька стався спалах COVID (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Волинському обласному спеціалізованому будинку дитини стався спалах коронавірусу. Захворіли половина вихованців та декілька працівників.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання ВолиньPost.

Внаслідок спалаху захворіли 17 із 34 вихованців дитбудинку, а також декілька його працівників.

"Хвороба поширилася від працівників. Протестували методом ПЛР усіх дітей, хоча вони й не мали клінічних проявів захворювання", - заявив виконувач обов’язків керівника дитбудинку Віктор Максимюк.

Зазначається, що 17 дітей були госпіталізовані, аби ізолювати їх від здорових. Двоє з них мають злегка підвищену температуру.

"Наразі у нас триває активна робота з вакцинації персоналу. Станом на сьогодні першою дозою вакциновані приблизно 70% персоналу", - додав Максимюк.

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