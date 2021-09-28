У дитбудинку Луцька стався спалах COVID: госпіталізували 17 дітей
У Волинському обласному спеціалізованому будинку дитини стався спалах коронавірусу. Захворіли половина вихованців та декілька працівників.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання ВолиньPost.
Внаслідок спалаху захворіли 17 із 34 вихованців дитбудинку, а також декілька його працівників.
"Хвороба поширилася від працівників. Протестували методом ПЛР усіх дітей, хоча вони й не мали клінічних проявів захворювання", - заявив виконувач обов’язків керівника дитбудинку Віктор Максимюк.
Зазначається, що 17 дітей були госпіталізовані, аби ізолювати їх від здорових. Двоє з них мають злегка підвищену температуру.
"Наразі у нас триває активна робота з вакцинації персоналу. Станом на сьогодні першою дозою вакциновані приблизно 70% персоналу", - додав Максимюк.