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В "Дие" появятся новые COVID-сертификаты: о каких идет речь

Автор: Мария Кучерявец

В Украине начали тестирование новых COVID-сертификатов. В частности, речь идет о документах в "Дие", которые будут удостоверять результат ПЦР-тестирования или переноса коронавирусной болезни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя министра цифровой трансформации Украины Алексея Вискуба во время брифинга.

"Мы постепенно тестируем цифровые COVID-сертификаты. В частности для ПЦР-тестирования, такой сертификат также появится в "Дие". Он будет действительным 72 часа, как и результат теста. Также мы начинаем тестирование COVID-сертификатов для тех кто переболел коронавирусом", - рассказал Выскуб.

По его словам, в Украине в ближайшее время будут фактически все три вида сертификатов, которые сейчас есть на уровне ЕС - сертификаты вакцинации, тестирования и выздоровления от COVID-19.

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