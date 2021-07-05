В "Дие" в течение июля запустят COVID-сертификаты для переболевших и ПЦР-тестированных
Первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Вискуб сообщил, что в приложении "Дия" запустят COVID-сертификаты для украинцев, которые переболели и сдали ПЦР-тест. Это должно произойти в течение июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.
"Первые цифровые сертификаты доступны для вакцинированных, а уже в течение июля планируем запустить также ПЦР-тестирование и для тех, кто переболел", - написал замминистра.
Вискуб подчеркнул, что главным вызовом по итогам первых дней бета-тестирования стало качество данных о вакцинации.
"На этой неделе начнем проходить самооценку готовности к признанию наших сертификатов странами-членами ЕС, после чего будет официальная оценка и процесс заключения международных соглашений", - указано в сообщении.
Так, в настоящее время введены 2 вида сертификата: международный для путешествий (после завершения процедуры признания) и внутренний для использования внутри страны, например, посещения массовых мероприятий.
Подробнее о том, с какими странами Украина договаривается о признании ковид-сертификатов, читайте в материале РБК-Украина.
Ранее в Министерстве цифровой трансформации сообщили о начале бета-тестирования "ковидних сертификатов" в приложении "Дия".