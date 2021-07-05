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У "Дії" протягом липня запустять COVID-сертифікати для перехворілих та ПЛР-тестованих

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Україна, Понеділок 05 липня 2021 14:22
У "Дії" протягом липня запустять COVID-сертифікати для перехворілих та ПЛР-тестованих Фото: у "Дії" у липні запустять COVID-сертифікати для перехворілих і ПЛР-тестованих (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Перший заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб повідомив, що у додатку "Дія" запустять COVID-сертифікати для українців, які перехворіли та здали ПЛР-тест. Це має відбутися протягом липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Перші цифрові сертифікати доступні для вакцинованих, а вже протягом липня плануємо запустити також ПЛР-тестування та для тих, хто перехворів", - написав замміністра.

Вискуб підкреслив, що головним викликом за підсумками перших днів бета-тестування стала якість даних про вакцинацію.

"На цьому тижні почнемо проходити самооцінку готовності до визнання наших сертифікатів країнами-членами ЄС, після чого буде офіційна оцінка та процес укладання міжнародних угод", - вказано у повідомленні.

Так, наразі запроваджено 2 види сертифікату: міжнародний для подорожей (після завершення процедури визнання) та внутрішній для використання всередині країни, наприклад, відвідування масових заходів.

Детальніше про те, з якими країнами Україна домовляється про визнання ковід-сертифікатів, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Раніше у Міністерстві цифрової трансформації повідомили про початок бета-тестування "ковідних сертифікатів" у додатку "Дія".

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