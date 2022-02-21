От одного случая до рекордных 43 тысяч за сутки: динамика пандемии в Украине

Когда все началось

История с реальным коронавирусом в Украине началась 3 марта 2019 года. Тогда в стране был зарегистрирован первый официальный случай заражения. Заболевший - родом из Черновцов, накануне вернулся из Италии и был госпитализирован в больницу.

Первый летальный случай от коронавируса произошел 13 марта 2020 года. Умерла 71-летняя жительница Житомирской области, которая накануне вернулась из Польши.

Несмотря на единичные случаи заболевания на заре COVID-19, уже 11 марта Кабмин ввел в стране жесткий карантин, который продлился до 11 мая. И хоть строгие меры в итоге упразднили, адаптивный карантин с масочным режимом действует в стране до сих пор. По мере возрастания уровня заболеваемости, меры карантина ужесточаются или смягчаются.

Первая тысяча заболевших в сутки

Первый раз количество заболевших в 2020 году превысило 1000 за сутки уже после отмены жесткого карантина. 26 июня Минздрав зарегистрировал 1109 случаев заражения за день. А уже с конца июля начался уверенный рост распространения вируса.

Официально количество заболевших превысило 2 000 случаев в сутки уже летом. По состоянию на 20 августа, в стране выявили 2134 заболевших.

Уровень заболеваемости рос на протяжении всей осени. Пик распространения COVID-19 пришелся на конец ноября. 7 ноября Минздрав сообщил о том, что количество позитивных тестов за день впервые превысило 10 тысяч. Заболели 10 746 человек.

Антирекрды 2020-го

Несмотря на карантин выходного дня, который действовал в стране с 13 по 30 ноября, динамика распространения вируса только росла. Как позже признал тогдашний министр здравоохранения Максим Степанов, эта мера оказалась малоэффективной.

Наибольшее количество заболевших в стране в 2020 году было зарегистрировано 27 ноября. За сутки выявили 16 218 позитивных тестов на COVID-19.

Антирекорд летальных случаев зафиксирован 10 декабря. В этот день от коронавируса умерли 285 человек.

Абсолютным рекордом Киева стала цифра 1740, столько заболевших было зафиксировано 28 ноября 2020 года.

В декабре произошел небольшой спад заболеваемости. За последний день года в стране было выявлено 9432 новых случая заражения.

Всего в 2020 году в Украине официально на COVID-19 заболели 1 064 479 человек. 18 680 - умерли.

Согласно исследованиям, в это время на территории страны циркулировали вирусы, которые принадлежат глобальной генетической линии B, что происходит из Китая.

Весна 2021-го: третья волна и новый пик

2021 год начался с полного локдауна. 8 января правительство ввело жесткий карантин на три недели, что сказалось и на самой статистике. Темпы распространения вируса снизились.

Однако, уже в конце февраля статистика заболеваемости снова пошла вверх. К началу апреля Украина вышла на пик третий волны коронавируса. 2 апреля было зафиксировано рекордное количество заболевших. Тогда в сутки выявили 20 341 заболевшего.

Больше всего летальных случаев зафиксировано 31 марта. В этот день от коронавируса умерли 421 человек.

Рекордом заболеваемости в Киеве в эту волну стала цифра 2053. Такое количество позитивных тестов выявлено 3 апреля.

Уже к концу месяца Украина начала постепенно выходить из третьей волны коронавируса.

Согласно результатам секвенирования коронавируса, в это время на территории Украины уже практически не осталось "уханьского" штамма коронавируса. Преобладали "британский" и "южноафриканский" штаммы.

"Дельта" и осенний пик

После спада третьей волны и летнего затишья, статистика заболеваемости снова поползла вверх уже осенью. Как и во всем мире, в Украине превалировал новый штамм - "Дельта".

С 21 октября число суточных больных впервые за эту волну превысило отметку в 20 тысяч. Как и в 2020 году, заболеваемость достигла апогея в ноябре. Новый абсолютный рекорд за все время пандемии был зафиксирован 3 ноября. За этот день в Украине выявили 27 377 новых случаев заражения коронавирусом.

16 ноября в Минздраве сообщили о максимуме смертельных случаев. За сутки от COVID-19 умерли 838 жителей Украины.

В Киеве самый высокий показатель заболеваемости в эту волну был зафиксирован 3 ноября. За день в столице заболело 2024 человек.

В середине месяца страна вышла на плато заболеваемости. А к Новому году статистика значительно уменьшилась. Например, за 31 декабря было зафиксировано всего 5 026 новых случаев COVID-19.

За 2021 год в Украине официально коронавирусом заболели 2 608 196 человек, умерли - 77 409 жителей страны.

"Омикрон" побил рекорд по количеству заболевших

После новогодних праздников Украину захватила новая волна распространения вируса. Более заразный "Омикрон" распространяется намного быстрее, чем любые другие штаммы, которые циркулировали в стране ранее.

С 21 января количество заболевших в сутки начало превышать 20 тысяч. Рекордная цифра на сегодня - 43 778. Такое количество позитивных тестов было зафиксировано 3 февраля.

В Киеве рекордный показатель достиг цифры 4584. Столько заболевших выявлено за 15 февраля.

Снизилась смертность

При этом нового рекорда летальных случаев в стране нет. Как объяснил глава Минздрава Виктор Ляшко, смертность от "Омикрона" действительно ниже, чем от предыдущих штаммов.



"Новый отчет от CDC показывает, что "Омикрон"-волна в среднем влечет 9 смертей на 1000 случаев заболеваний, тогда как во время "Дельта"-волны умирали в среднем 13 человек из 1000 инфицированных", - заявил министр.

Он также подчеркнул, что благодаря более мощной системе тестирования (более 100 тысяч ПЦР-тестов и более 80 тысяч антигенов за сутки) в Украине способны выявлять больше случаев заражения.

Также, благодаря вакцинации, при 40 тысяч случаев за сутки в стране госпитализируют не более 4 тысяч человек.

"Лишь каждый десятый выявленный случай госпитализируется. Во время осенней волны мы госпитализировали каждого четвертого", - добавил глава Минздрава.