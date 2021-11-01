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В "Дия" за 4 дня сгенерировали миллион COVID-сертификатов

Автор: Валерия Полищук

В приложении и на государственном портале "Дия" всего за 4 дня сертификаты о вакцинации сгенерировали 1 миллион украинцев. Всего приложением пользуются 9 млн человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Приложением Дия пользуются 9 миллионов украинцев. Очередной рубеж преодолели очень быстро - за 10 дней. Такой взлет связан с COVID-сертификатами. Только за последние 4 дня был сгенерирован миллион документов. Общее количество составляет уже 5 миллионов и продолжает расти", - написал он.

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