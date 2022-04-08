"Дія" буде відображати COVID-сертифікати 1,5 року з дати щеплення
Сертифікати вакцинації від COVID в додатку "Дія" з 5 квітня мають новий термін відображення. Їх не видалятимуть протягом 545 днів з дати щеплення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.
Повідомляється, що терміни відображення сертифікатів вирішили продовжити, оскільки через війну багатьом українцям довелося виїхати за кордон. Це також дозволить отримати наступну доху в країні перебування.
Термін відображення змінено для всіх видів сертифікатів:
- "жовтий" - 1 доза
- "зелений" - 2 дози
- "бустерний" - 3 дози
При цьому сертифікат не оновить кінцеву дату автоматично, для цього потрібно повторно відправити запит в додатку "Дія".
Для пред'явлення сертифіката закордоном можна використовувати QR-код в додатку "Дія", скріншот сертифіката, PDF-документ сертифіката, роздрукований з порталу "Дія", або будь-який інший мобільний додаток-гаманець, який може зберігати сертифікат.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна публікувало інструкцію, що робити, якщо сертифікат не відображається в додатку "Дія".
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