"Дія" буде відображати COVID-сертифікати 1,5 року з дати щеплення

Сертифікати вакцинації від COVID в додатку "Дія" з 5 квітня мають новий термін відображення. Їх не видалятимуть протягом 545 днів з дати щеплення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я .

Повідомляється, що терміни відображення сертифікатів вирішили продовжити, оскільки через війну багатьом українцям довелося виїхати за кордон. Це також дозволить отримати наступну доху в країні перебування.

Термін відображення змінено для всіх видів сертифікатів:

"жовтий" - 1 доза

"зелений" - 2 дози

"бустерний" - 3 дози

При цьому сертифікат не оновить кінцеву дату автоматично, для цього потрібно повторно відправити запит в додатку "Дія".

Для пред'явлення сертифіката закордоном можна використовувати QR-код в додатку "Дія", скріншот сертифіката, PDF-документ сертифіката, роздрукований з порталу "Дія", або будь-який інший мобільний додаток-гаманець, який може зберігати сертифікат.