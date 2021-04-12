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В Днепре карантин продлили до конца апреля

Новина українською → Днепр, Понедельник 12 апреля 2021 21:22
В Днепре карантин продлили до конца апреля Фото: карантин в Днепре продлили до 30 апреля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Днепре до 30 апреля продлили карантинные ограничения. Такое решение 12 апреля приняла комиссия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета Днепра.

Так, ученики 5-11 классов продолжат обучение дистанционно. Однако в то же время младшая школа и детсады будут работать в обычном режиме.

Местные власти рекомендовали учреждениям, в частности коммунальным, найти возможность для организации приоритетного обслуживания пожилых людей с 10:00 до 14:00.

Также в Днепре запрещена работа дискотек и ночных клубов.

Кафе, бары и рестораны работают до 00:00 при условии соблюдения санитарных норм. В ночное время их работа запрещена, кроме адресной доставки и работы на вынос.

При этом льготный проезд в общественном транспорте будет действовать только с 10:00 до 15:00.

Напомним, жесткий карантин в Днепре действует с 25 марта.

Кроме того, Окружной административный суд Днепра отменил решение горсовета об ограничении льгот на проезд во время карантина. Решение суда вступит в силу только в мае.

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