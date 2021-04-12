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У Дніпрі карантин продовжили до кінця квітня

Новость на русском → Дніпро, Понеділок 12 квітня 2021 21:22
У Дніпрі карантин продовжили до кінця квітня Фото: карантин у Дніпрі продовжили до 30 квітня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Дніпрі до 30 квітня продовжили карантинні обмеження. Таке рішення 12 квітня прийняла комісія з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Про це повідомляє прес-служба міської ради Дніпра.

Так, учні 5-11 класів продовжать навчання дистанційно. Однак у той же час молодша школа і дитсадки працюватимуть у звичайному режимі.

Місцева влада рекомендувала установам, зокрема комунальних, знайти можливість для організації пріоритетного обслуговування літніх людей з 10:00 до 14:00.

Також у Дніпрі заборонена робота дискотек і нічних клубів.

Кафе, бари і ресторани працюють до 00:00 за умови дотримання санітарних норм. У нічний час їх робота заборонена, крім адресної доставки та роботи на винос.

При цьому пільговий проїзд у громадському транспорті буде діяти тільки з 10:00 до 15:00.

Нагадаємо, жорсткий карантин у Дніпрі діє з 25 березня.

Крім того, Окружний адміністративний суд Дніпра скасував рішення міськради про обмеження пільг на проїзд під час карантину. Рішення суду набере чинності тільки в травні.

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