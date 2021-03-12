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Днепропетровской области грозит "красная" зона карантина

Новина українською → Днепропетровская область, Пятница 12 марта 2021 17:59
Днепропетровской области грозит "красная" зона карантина Фото: люди в медицинских масках (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Днепропетровская область в марте может оказаться в "красной" зоне карантина. В этой зоне действуют жесткие карантинные ограничения.

Об этом сообщил Днепропетровский областной совет.

Областной департамент здравоохранения фиксирует рост динамики заболеваемости коронавирусом, в последние две недели она выросла на 12,65%. Вчера в области зарегистрировали 665 новых COVID-случаев, многие из них нуждались в госпитализации.

"Суммарная загруженность коек пациентами с COVID-19 и подозрением на COVID-19 составляет 41,2%. А количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем в течение последних семи дней на 100 тысяч населения, которое не должно превышать 60% составляет 46,2%", - рассказали в облсовете.

Напомним, по состоянию на сегодня в "красной" зоне карантина находятся Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая и Житомирская области.

В этой зоне запрещается работа кафе, ресторанов, ТРЦ, кинотеатров и рынков, проведение массовых мероприятий и посещение учреждений образования. С недавних пор в "красной" зоне запрещена работа общественного транспорта.

Как писало РБК-Украина, на фоне роста заболеваемости коронавирусом в Виннице решили ввести ограничения "красной" зоны карантина.

Добавим, в восьми регионах Украины превышен уровень госпитализации. В частности, этот уровень превышен в Киеве.

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