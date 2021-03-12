Дніпропетровській області загрожує "червона" зона карантину

Дніпропетровська область у березні може опинитися у "червоній" зоні карантину. У цій зоні діють жорсткі карантинні обмеження.

Обласний департамент охорони здоров'я фіксує зростання динаміки захворюваності на коронавірус, в останні два тижні вона зросла на 12,65%. Вчора в області зареєстрували 665 нових COVID-випадків, багато з них потребували госпіталізації.

"Сумарна завантаженість ліжок пацієнтами з COVID-19 та підозрою на COVID-19 становить 41,2%. А кількість госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком протягом останніх семи днів на 100 тисяч населення, яка не повинна перевищувати 60% становить 46,2%", - розповіли в облраді.

Нагадаємо, станом на сьогодні у "червоній" зоні карантину перебувають Закарпатська, Івано-Франківська, Тернопільська та Житомирська області.

У цій зоні забороняється робота кафе, ресторанів, ТРЦ, кінотеатрів та ринків, проведення масових заходів та відвідування закладів освіти. Віднедавна в "червоній" зоні заборонена робота громадського транспорту.