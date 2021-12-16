Договор с Pfizer подписан. Украина планирует купить лекарства от коронавируса "Паксловид"

По его словам, законтрактованы к закупке 300 тысяч курсов лекарственного средства.

"Как и анонсировал ранее, Украина подписала договор с компанией "Пфайзер" об основных условиях закупки инновационных лекарств "Паксловид" для амбулаторного лечения больных с коронавирусной болезнью", - заявил Ляшко.

Использование этих лекарств позволит не допустить осложнений, госпитализаций и смертей пациентов с COVID-19 из групп риска.

"В ноябре 2021 года производитель этих лекарств, компания Pfizer объявила результаты клинических исследований. При назначении "Паксловида" в течение трех дней после появления симптомов COVID происходит сокращение госпитализаций или смертельных случаев на 89% и на 85%, если лечение начинать в течение пяти дней", - сообщил министр.