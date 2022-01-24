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Не доминирует. В 17 областях Украины выявили штамм "Омикрон"

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Понедельник 24 января 2022 15:57
Не доминирует. В 17 областях Украины выявили штамм "Омикрон" Фото: в 17 областях Украины выявили штамм "Омикрон" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что в 17 областях Украины подтвердили новый штамм коронавируса "Омикрон". При этом в ведомстве подчеркнули, что "Омикрон" не является доминирующим в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

При этом отмечается, что в Украине третью неделю подряд растет количество новых случаев коронавируса. Однако благодаря вакцинации болезнь проходит легче.

В то же время в Украине сейчас госпитализировано почти в два раза меньше людей, чем во время пика заболеваемости осенью прошлого года.

За минувшую неделю госпитализировано более 15 тысяч человек, что почти на 50% меньше, чем при таком же количестве новых случаев при штамме "Дельта".

На сегодняшний день в медучреждениях занято 28% коек, выделенных для больных COVID-19.

Напомним, за минувшие сутки в Украине коронавирусом заболели почти 13 тысяч человек.

Кроме того, в ВОЗ заявили, что после "Омикрона" пандемия коронавируса пойдет временно на спад в Европе.

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