ru ua
Пн, 24 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Не домінує. У 17 областях України виявили штам "Омікрон"

Новость на русском →
Понеділок 24 січня 2022 15:57
Не домінує. У 17 областях України виявили штам "Омікрон" Фото: у 17 областях України виявили штам "Омікрон" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що в 17 областях України підтвердили новий штам коронавірусу "Омікрон". При цьому у відомстві підкреслили, що "Омікрон" не є домінуючим в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу президента.

При цьому наголошується, що в Україні третій тиждень поспіль зростає кількість нових випадків коронавірусу. Однак завдяки вакцинації хвороба проходить легше.

Разом з тим в Україні зараз госпіталізовано майже в два рази менше людей, ніж під час піку захворюваності восени минулого року.

За минулий тиждень госпіталізовано понад 15 тисяч осіб, що майже на 50% менше, ніж при такій же кількості нових випадків при штамі "Дельта".

На сьогодні в медустановах зайнято 28% ліжок, виділених для хворих на COVID-19.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні коронавірусом захворіли майже 13 тисяч осіб.

Крім того, у ВООЗ заявили, що після "Омікрону" пандемія коронавірусу піде тимчасово на спад в Європі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Омикрон Коронавірус
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус