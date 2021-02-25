На Донбассе началась COVID-вакцинация военнослужащих
В районе проведения операции Объединенных сил стартовала вакцинация от коронавируса военнослужащих. Первая партия вакцины AstraZeneca, в количестве 7200 доз, поступила в 66-й военный госпиталь.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.
Медики уже проводят вакцинацию личного состава госпиталя, а также отдельной автосанитарной роты.
В пятницу, 26 февраля, бригады в составе врача-анестезиолога, врача-терапевта и медицинской сестры, начнут выезжать для осуществления прививок непосредственно в подразделения в зоне ответственности.
Фото: вакцинация на Донбассе (facebook.com/pressjfo.news)
Напомним, 24 февраля в Украине началась массовая вакцинация от коронавируса.
Кроме того, в первый день вакцинации в Украине сделали 159 прививок от коронавируса. Больше всего вакцинировали в первый день в Черкасской области. Сообщается, что еще не было зарегистрировано неблагоприятных событий после иммунизации.
В каких регионах уже были сделаны первые прививки - читайте в материале РБК-Украина.