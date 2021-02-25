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На Донбасі почалася COVID-вакцинація військовослужбовців

Новость на русском → Донбас, Четвер 25 лютого 2021 19:34
На Донбасі почалася COVID-вакцинація військовослужбовців Фото: вакцинація військового (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Україна

У районі проведення операції Об'єднаних сил стартувала вакцинація від коронавірусу військовослужбовців. Перша партія вакцини AstraZeneca, в кількості 7200 доз, надійшла у 66-й військовий госпіталь.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС в Facebook.

Медики вже проводять вакцинацію особового складу госпіталю, а також окремої автосанітарної роти.

У п'ятницю, 26 лютого, бригади у складі лікаря-анестезіолога, лікаря-терапевта і медичної сестри, почнуть виїжджати для здійснення щеплень безпосередньо в підрозділи в зоні відповідальності.

Фото: вакцинація на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news)

Нагадаємо, 24 лютого в Україні почалася масова вакцинація від коронавірусу.

Крім того, у перший день вакцинації в Україні зробили 159 щеплень від коронавірусу. Найбільше вакцинували в перший день в Черкаській області. Повідомляється, що ще не було зареєстровано несприятливих подій після імунізації.

В яких регіонах вже були зроблені перші щеплення - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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