На Донбасі почалася COVID-вакцинація військовослужбовців

У районі проведення операції Об'єднаних сил стартувала вакцинація від коронавірусу військовослужбовців. Перша партія вакцини AstraZeneca, в кількості 7200 доз, надійшла у 66-й військовий госпіталь.

У п'ятницю, 26 лютого, бригади у складі лікаря-анестезіолога, лікаря-терапевта і медичної сестри, почнуть виїжджати для здійснення щеплень безпосередньо в підрозділи в зоні відповідальності.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні почалася масова вакцинація від коронавірусу.

Крім того, у перший день вакцинації в Україні зробили 159 щеплень від коронавірусу. Найбільше вакцинували в перший день в Черкаській області. Повідомляється, що ще не було зареєстровано несприятливих подій після імунізації.

В яких регіонах вже були зроблені перші щеплення - читайте в матеріалі РБК-Україна.