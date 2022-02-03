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Донецкая область с понедельника может перейти в "красную зону", - ОГА

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Четверг 03 февраля 2022 21:01
Донецкая область с понедельника может перейти в "красную зону", - ОГА Фото: Донецкая область с понедельника может перейти в "красную зону" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Донецкая область сейчас находится в "оранжевой зоне" адаптивного карантина. Однако уже с понедельника, 7 февраля, регион может перейти в "красную зону".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Донецкой ОГА.

«Донецкая область, как и большинство областей, находится в оранжевом цвете. У нас уже превышены три показателя", - заявил представитель ОГА Александр Педенко.

Он подчеркнул, что существуют риски, что уже с понедельника Донецкая область может перейти в "красную зону" эпидемиологической опасности.

Напомним, в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 39 620 человек - это максимум за все время пандемии.

Кроме того, на сегодняшний день большинство областей Украины находятся в "оранжевой" зоне карантина.

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