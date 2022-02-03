Донецкая область с понедельника может перейти в "красную зону", - ОГА

Донецкая область сейчас находится в "оранжевой зоне" адаптивного карантина. Однако уже с понедельника, 7 февраля, регион может перейти в "красную зону".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Донецкой ОГА .

«Донецкая область, как и большинство областей, находится в оранжевом цвете. У нас уже превышены три показателя", - заявил представитель ОГА Александр Педенко.

Он подчеркнул, что существуют риски, что уже с понедельника Донецкая область может перейти в "красную зону" эпидемиологической опасности.