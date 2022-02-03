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Донецька область з понеділка може перейти в "червону зону", - ОДА

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Четвер 03 лютого 2022 21:01
Донецька область з понеділка може перейти в "червону зону", - ОДА Фото: Донецька область з понеділка може перейти в "червону зону" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Донецька область зараз знаходиться в "помаранчевій зоні" адаптивного карантину. Проте вже з понеділка, 7 лютого, регіон може перейти в "червону зону".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Донецької ОДА.

"Донецька область, як і більшість областей, знаходиться в помаранчевому кольорі. У нас вже перевищені три показники", - заявив представник ОДА Олександр Педенко.

Він підкреслив, що існують ризики, що вже з Понеділка Донецька область може перейти в "червону зону" епідеміологічної небезпеки.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу заразилися коронавірусом 39 620 осіб - це максимум за весь час пандемії.

Крім того, на сьогодні більшість областей України знаходяться в "помаранчевій" зоні карантину.

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