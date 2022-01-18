Два ближайших помощника Папы Римского заболели коронавирусом

Два ближайших помощника Папы Франциска дали положительный результат на коронавирус. Болезнь обнаружили у госсекретаря Ватикана и его заместителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

По словам официальных лиц, у кардинала Пьетро Паролина, который является государственным секретарем Святого Престола, симптомы "очень легкие". У архиепископа Эдгара Пенья Парра симптомы отсутствуют.

Об их последнем контакте с Папой Римским не сообщают. Пока неясно, получил ли Франциск повторную прививку, которую сделали его предшественнику, почетному папе Бенедикту XVI.

Это первые подтвержденные случаи COVID на столь высоком уровне в иерархии Ватикана с начала пандемии.