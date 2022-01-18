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Два ближайших помощника Папы Римского заболели коронавирусом

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Ватикан, Вторник 18 января 2022 16:26
Два ближайших помощника Папы Римского заболели коронавирусом Фото: у госсекретаря Ватикана и его заместителя положительный результат на COVID-19 (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Два ближайших помощника Папы Франциска дали положительный результат на коронавирус. Болезнь обнаружили у госсекретаря Ватикана и его заместителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По словам официальных лиц, у кардинала Пьетро Паролина, который является государственным секретарем Святого Престола, симптомы "очень легкие". У архиепископа Эдгара Пенья Парра симптомы отсутствуют.

Об их последнем контакте с Папой Римским не сообщают. Пока неясно, получил ли Франциск повторную прививку, которую сделали его предшественнику, почетному папе Бенедикту XVI.

Это первые подтвержденные случаи COVID на столь высоком уровне в иерархии Ватикана с начала пандемии.

Напомним, в Европейском Союзе прогнозируют одновременную вспышку двух болезней - коронавируса и гриппа. Ее также еще называют "твиндемия".

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