Два найближчих помічники Папи Римського захворіли на коронавірус
Два найближчих помічники Папи Франциска дали позитивний результат на коронавірус. Хворобу виявили у держсекретаря Ватикану та його заступника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
За словами офіційних осіб, у кардинала П'єтро Пароліна, який є державним секретарем Святого Престолу, симптоми "дуже легкі". У архієпископа Едгара Пенья Парра симптоми відсутні.
Про їхній останній контакт з Папою Римським не повідомляють. Поки неясно, чи Франциск отримав повторне щеплення, яке зробили його попереднику, почесному папі Бенедикту XVI.
Це перші підтверджені випадки COVID на такому високому рівні в ієрархії Ватикану з початку пандемії.
Нагадаємо, в Європейському Союзі прогнозують одночасний спалах двох хвороб - коронавірусу та грипу. Її також називають "твіндемія".