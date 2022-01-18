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Два найближчих помічники Папи Римського захворіли на коронавірус

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Ватикан, Вівторок 18 січня 2022 16:26
Два найближчих помічники Папи Римського захворіли на коронавірус Фото: у держсекретаря Ватикану та його заступника позитивний результат на COVID-19 (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

Два найближчих помічники Папи Франциска дали позитивний результат на коронавірус. Хворобу виявили у держсекретаря Ватикану та його заступника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За словами офіційних осіб, у кардинала П'єтро Пароліна, який є державним секретарем Святого Престолу, симптоми "дуже легкі". У архієпископа Едгара Пенья Парра симптоми відсутні.

Про їхній останній контакт з Папою Римським не повідомляють. Поки неясно, чи Франциск отримав повторне щеплення, яке зробили його попереднику, почесному папі Бенедикту XVI.

Це перші підтверджені випадки COVID на такому високому рівні в ієрархії Ватикану з початку пандемії.

Нагадаємо, в Європейському Союзі прогнозують одночасний спалах двох хвороб - коронавірусу та грипу. Її також називають "твіндемія".

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