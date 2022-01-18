Два найближчих помічники Папи Римського захворіли на коронавірус

Два найближчих помічники Папи Франциска дали позитивний результат на коронавірус. Хворобу виявили у держсекретаря Ватикану та його заступника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

За словами офіційних осіб, у кардинала П'єтро Пароліна, який є державним секретарем Святого Престолу, симптоми "дуже легкі". У архієпископа Едгара Пенья Парра симптоми відсутні.

Про їхній останній контакт з Папою Римським не повідомляють. Поки неясно, чи Франциск отримав повторне щеплення, яке зробили його попереднику, почесному папі Бенедикту XVI.

Це перші підтверджені випадки COVID на такому високому рівні в ієрархії Ватикану з початку пандемії.