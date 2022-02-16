Два года пандемии COVID-19: как все начиналось и какой прогноз на 2022

Первые упоминания о вирусе

Впервые мир услышал о появлении нового вирус в Китае 31 декабря 2019 года. Тогда власти КНР уведомили Всемирную организацию здравоохранения о случаях необычной пневмонии в городе Ухань, вызванной неизвестным вирусом. На тот момент в больницу госпитализировали уже 27 человек, 7 из них были в тяжелом состоянии.

Эксперты Государственного комитета по вопросам здравоохранения Китая тогда заявили, что угрозы пандемии пока нет. О симптоматике пневмонии известно было мало, однако уже тогда было ясно, что новый вирус может вызывать не только воспаление легких, но и дисфункцию жизненно важных органов.

7 января 2020 года власти страны установили, что возбудителем заболевания является новый коронавирус, который получил временное название "2019-nCoV". В последующем заболевание, вызванное вирусом, получило название "COVID-19".

Первый летальный случай от коронавируса был зафиксирован в том же Ухане 11 января 2020 года.

Первые случаи заражения в других странах

20 января 2020 года стало известно о первом случае коронавируса за пределами Китая. Заболела женщина из Южной Кореи, которая накануне вернулась из Уханя. 21 января зафиксирован первый случай заражения в США. Заболевший также прибыл из Китая. Затем вирус выявили у женщины в Таиланде.

23 января власти Китая временно запретили жителям Уханя покидать свой город без особых причин. Такими мерами пытались ограничить распространение коронавируса.

Однако, вирус было уже не остановить. День за днем география новых случаев заражения расширялась. Первый в Европе случай выявлен 24 января во Франции. Затем вирус был обнаружен в Австралии, Канаде, Германии, Италии, России, Испании, Японии.

По состоянию на 30 января 2020 года, случаи коронавируса были зафиксированы уже в 18 странах. Всего таких больных официально насчитывалось 98. В Китае на этот момент зафиксировано уже 7830 случаев инфицирования и 170 умерших.

От чрезвычайной ситуации до пандемии

30 января 2020 года ВОЗ провела экстренное совещание комитета по чрезвычайным ситуациям. По его итогам организация признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

Организация призвала страны готовиться противодействовать новому вирусу. При этом в ВОЗ заявили, что оснований для ограничения поездок и торговли нет.

Буквально через месяц из-за быстрого распространения вируса ситуация поменялась. 11 марта ВОЗ объявила COVID-19 пандемией. На тот момент заболели 118 тысяч человек в 114 странах. Умерли 4291 человек.

Как началась пандемия в Украине

Официально в Украину вирус добрался уже весной. 3 марта в стране зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом. Заболевание выявили у мужчины из Черновцов, который накануне вернулся из Италии, где к тому времени фиксировали уже более 2 тысяч заражений в сутки.

11 марта, в день когда ВОЗ объявила о начале пандемии, правительство Украины ввело карантин, который должен был действовать до 3 апреля. Однако, был продлен до 11 мая.

Ограничения предусматривали масочный режим, закрытие учебных заведений, непродуктовых магазинов, заведений общественного питания, запрет массовых собраний, закрытие авиасообщения, а также бо́льшая часть пограничных переходов - 170 из 219.

Откуда взялся вирус

Рынок морепродуктов в Ухане был первым местом, где обнаружили вспышку коронавируса. Как выяснилось, первые заболевшие работали здесь или посещали это место.

Первая специальная группа ВОЗ, которая расследовала причины возникновения вируса, побывала в Китае в феврале 2020 года. Эксперты пришли к выводу, что вирус зоонозного происхождения мог передаться человеку от животных, а именно от летучих мышей.

После того, как исследователи расшифровали генетический код Covid-19, взятого из человеческого организма, подозрения в адрес летучих мышей усилились. По словам ученых, они могут заражать людей как напрямую, так и через животных-посредников.

В январе 2021 года группа экспертов ВОЗ снова прибыла в Ухань для выяснения обстоятельств возникновения коронавируса. Однако, попытки определить, каким образом вирус попал на рынок в Ухане, не дал результатов.

Следы коронавируса действительно были обнаружены на поверхностях. Занести его туда могли, как люди, так и животные. Потенциально вирус мог передаться от летучих мышей и панголинов, но обнаруженные у этих видов образцы коронавируса не полностью идентичны COVID-19 у людей. Кроме того, в Ухане не наблюдается таких популяций летучих мышей, поэтому специалисты изучают другие виды животных, у которых вирус мог эволюционировать и затем - передаться человеку.

Расследование продолжается

На сегодня первоисточник появления вируса так и не найден. Еще одну версию - утечка вируса из лаборатории - эксперты ВОЗ считают маловероятной. При этом США, ссылаясь на данные разведки, заявляют, что искусственное происхождение коронавируса не стоит исключать.

В то же время китайское правительство отрицает заявления о том, что коронавирус мог появиться в результате утечки из лаборатории в городе Ухань.

ВОЗ же продолжает переговоры с Китаем на предмет усиления сотрудничества по расследованию происхождения вируса COVID-19.

Что говорит ВОЗ об окончании пандемии

11 марта 2022 года мир отметит ровно два года с момента, как ВОЗ объявила пандемию. Коронавирус по-прежнему циркулирует по странам, достигнув рекордных темпов заражения.

Однако, после волны нового штамма "Омикрон" пандемия в Европе может закончиться. По словам директора ВОЗ в Европе Ханса Клюге, как только нынешний всплеск заболевания утихнет, в течение нескольких недель и месяцев будет работать глобальный иммунитет: либо благодаря вакцине, либо после перенесенной инфекции.

"Мы ожидаем, что будет период затишья, прежде чем COVID-19 может вернуться к концу года, но не обязательно, что пандемия вернется", - сказал Клюге.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус также не исключает, что коронавирус перестанет быть проблемой мирового масштаба уже в этом году при условии, что все страны примут комплексные меры для борьбы с COVID-19.

Для этого необходимо вакцинировать 70% населения каждой страны, уделяя особое внимание группам, которые имеют наибольший риск.

"Необходимо также снизить смертность от вируса путем внедрения эффективного клинического лечения, включая равный доступ к диагностике, кислороду и противовирусным препаратам в местах оказания помощи", - подчеркнул Гебрейесус.