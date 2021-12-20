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Два препарата признаны неэффективными против штамма "Омикрон"

Автор: Наталья Скороход

Два популярных препарата, которые использовали врачи для лечения коронавируса, признаны малоэффективными против штамма "Омикрон". Об этом, ссылаясь на лабораторные исследования, предупредили компании-производители лекарств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News.

Речь идет о препаратах на основе антител от Regeneron и Eli Lilly. Они использовались на ранних стадиях заболевания и были популярными среди врачей в США, благодаря их способности предотвращать тяжелое течение болезни и госпитализацию.

от британского производителя лекарств GlaxoSmithKline лучше всего подходит для борьбы с "Омикроном". Однако проблема в том, что он сейчас не доступен во многих странах, включая США. В следующем году компания планирует расширить производство и произвести к маю 2 миллиона доз по контрактам с США, Канадой, Великобританией, Японией и рядом других стран.

Напомним, что штамм "Омикрон" стал доминирующим в Англии. Больше половины новых случаев коронавируса связаны с этим штаммом.

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КоронавирусОмикрон