ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Два региона имеют показатели "оранжевой" зоны

Новина українською →
Украина, Среда 29 сентября 2021 09:34
Два региона имеют показатели "оранжевой" зоны Фото: два региона Украины имеют показатели "оранжевой" зоны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

По состоянию на утро, 29 сентября два региона Украины демонстрируют показатели "оранжевой" зоны адаптивного карантина. В то же время другие области страны соответствуют "желтому" уровню эпидбезопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения.

Согласно данным Минздрава, показатели "оранжевой" зоны имеют следующие области:

  • Донецкая;
  • Черновицкая.

Так, в Донецкой области длительное время наблюдается плохая динамика госпитализаций больных коронавирусом. Сейчас она составляет 66,3%.

Отметим, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением на заболевания должна составлять не более 50%.

В то время в Черновицкой области показатели загруженности коек с кислородом для COVID-больных не в пределах нормы. Сейчас этот показатель составляет 65,9%, а днем ранее находился в пределах 67,1%.

Хотя загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, должна составлять не более 65%.

Между тем в этих регионах превышена норма уровня заболеваемости COVID - Донецкая область имеет 269, а Черновицкая 479, вместо разрешенных 75 на 100 тысяч населения.

      Напомним, в Украине обнаружили за минувшие сутки 10 тысяч новых случаев коронавируса.

      Добавим, ученые НАН назвали регионы Украины с самой угрожающей ситуацией.

      Читайте РБК-Украина в Google News
      Карантин Коронавирус Пандемия коронавируса
      Карантин
      Карантин
      Статистика по Украине
      Статистика по Украине
      Вакцинация от COVID-19
      Вакцинация от COVID-19
      Главное о коронавирусе
      Главное о коронавирусе