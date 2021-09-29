Два региона имеют показатели "оранжевой" зоны
По состоянию на утро, 29 сентября два региона Украины демонстрируют показатели "оранжевой" зоны адаптивного карантина. В то же время другие области страны соответствуют "желтому" уровню эпидбезопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения.
Согласно данным Минздрава, показатели "оранжевой" зоны имеют следующие области:
- Донецкая;
- Черновицкая.
Так, в Донецкой области длительное время наблюдается плохая динамика госпитализаций больных коронавирусом. Сейчас она составляет 66,3%.
Отметим, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением на заболевания должна составлять не более 50%.
В то время в Черновицкой области показатели загруженности коек с кислородом для COVID-больных не в пределах нормы. Сейчас этот показатель составляет 65,9%, а днем ранее находился в пределах 67,1%.
Хотя загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, должна составлять не более 65%.
Между тем в этих регионах превышена норма уровня заболеваемости COVID - Донецкая область имеет 269, а Черновицкая 479, вместо разрешенных 75 на 100 тысяч населения.
Напомним, в Украине обнаружили за минувшие сутки 10 тысяч новых случаев коронавируса.
Добавим, ученые НАН назвали регионы Украины с самой угрожающей ситуацией.