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Два регіони України мають показники "помаранчевої" зони

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Україна, Середа 29 вересня 2021 09:34
Два регіони України мають показники "помаранчевої" зони Фото: два регіони України мають показники "помаранчевої" зони (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Станом на ранок, 29 вересня два регіони України демонструють показники "помаранчевої" зони адаптивного карантину. Водночас інші області країни відповідають "жовтому" рівню епідбезпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з даними МОЗ, показники "помаранчевої" зони мають такі області:

  • Донецька;
  • Чернівецька.

Так, у Донецькій області тривалий час спостерігається погана динаміка госпіталізацій хворих коронавірусом. Наразі вона становить 66,3%.

Зазначимо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим COVID-19 чи підозрою на захворювання повинна складати не більше ніж 50%.

У той час у Чернівецькій області показники завантаженості ліжок з киснем для COVID-хворих не в межах норми. Наразі цей показник становить 65,9%, а днем раніше перебував в межах 67,1%.

Хоча завантаженість ліжок, забезпечених подачею медичного кисню, повинна становити не більш як 65%.

Між тим в цих обох регіонах перевищено норму рівня захворюваності на COVID - Донецька область має 269, а Чернівецька 479, замість дозволених 75 на 100 тисяч населення.

      Нагадаємо, в Україні виявили за минулу добу 10 тисяч нових випадків коронавірусу.

      Додамо, вчені НАН назвали регіони України з найзагрозливішою СOVID-ситуацією.

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