Два завода, которые поставляют кислород в COVID-больницы страны, приостановили работу, - Ляшко

В Украине два завода по производству медицинского кислорода, работа которых, в частности, направлена на больницы для COVID-больных, приостановили работу из-за регламентных работ. Еще один производитель имеет технические неисправности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко во время выступления в Верховной раде.

По его словам, в украинских больницах в 5-6 раз выросло потребление кислорода на одного пациента, госпитализированного с "Дельтой", а общее количество необходимого кислорода в сутки составляет 977 тысяч литров в минуту.

"Сейчас два завода, которые занимаются производством медицинского кислорода, остановились на плановые регламенте работы на 10-15 дней. Еще у одного производителя на западной Украине возникли технические неисправности", - рассказал Ляшко.

Однако министр заверил, что все пациенты обеспечены кислородной терапией в больницах.

"До проведения плановых работ мы готовились, совместно с производителями мы нашли им замену на этот период", - отметил Ляшко.