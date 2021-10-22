Два заводи, які постачають кисень до COVID-лікарень країни, призупинили роботу, - Ляшко

В Україні два заводи з виробництва медичного кисню, робота яких, зокрема, направлена на лікарні для COVID-хворих, призупинили роботу через регламентні роботи. Ще один виробник має технічні несправності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка під час виступу у Верховній раді.

За його словами, в українських лікарнях у 5-6 разів зросло споживання кисню на одного пацієнта, госпіталізованого з "Дельтою", а загальна кількість необхідного кисню на добу складає 977 тисяч літрів на хвилину.

"Наразі два заводи, які займаються виробництвом медичного кисню, зупинились на планові регламенті роботи на 10-15 днів. Ще в одного виробника на західній Україні виникли технічні несправності", - розповів Ляшко.

Однак міністр запевнив, що усі пацієнти забезпечені кисневою терапією у лікарнях.

"До проведення планових робіт ми готувалися, спільно з виробниками ми знайшли їм заміну на цей період", - зазначив Ляшко.