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Две области "оранжевые", остальные - "желтые". Минздрав обновил карантинную карту: что известно

Новина українською →
Украина, Воскресенье 16 января 2022 09:33
Две области "оранжевые", остальные - "желтые". Минздрав обновил карантинную карту: что известно Фото: в Украине две области все еще в "оранжевой" зоне, а другие в "желтой" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Минздрав обновил данные эпидемиологической ситуации в Украине. По состоянию на утро, 16 января "оранжевому" уровню соответствуют две области, а остальные - "желтому".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

Согласно данным ведомства, ситуация с коронавирусом продолжает ухудшаться в двух областях - Ивано-Франковской и Сумской.

В частности, в обоих регионах прослеживается уже несколько дней рост коэффициента выявления случаев инфицирования.

Так, в Ивано-Франковской области он уже составляет 27,9%, а в Сумской - 26,9%. Хотя допустимая норма - не более 20%.

Стоит отметить, "оранжевый" уровень эпидемической опасности не содержит дополнительных ограничений, он является сигналом того, что регион приближается к "красной" зоне" но в "оранжевой" зоне местные органы власти могут самостоятельно вводить дополнительные ограничения.

Вместе с тем, остальные регионы Украины пока отвечают "желтому" уровню эпидопасности.

Две области &quot;оранжевые&quot;, остальные - &quot;желтые&quot;. Минздрав обновил карантинную карту: что известноФото: данные эпидемиологической ситуации в Украине по состоянию на 16 января (moz.gov.ua)

Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировали 6 379 новых случаев коронавируса.

Добавим, недавно в Киевской школе экономики спрогнозировали, когда в Украине начнется рост COVID-заражений.

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